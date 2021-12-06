Ибрагимович — о новом контракте с «Миланом»: надеюсь, я останусь. Хочу выиграть скудетто

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович презентовал свою новую книгу «Адреналин» в эфире итальянского шоу Che tempo che fa, где ответил на вопросы журналистов.

«Я хочу играть настолько долго, насколько это возможно. Сейчас мы делаем всё, чтобы продлить контракт с «Миланом». Надеюсь остаться в «Милане» навсегда, хочу выиграть ещё скудетто. Не знаю, что будет после завершения карьеры, мне страшно заканчивать. Хочу продолжить играть, чтобы потом ни о чём не жалеть», — сказал Ибрагимович в эфире шоу.

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан» в начале 2020 года, перейдя из «Лос-Анджелес Гэлакси» за € 3,5 млн. В этом сезоне футболист 12 раз выходил на поле, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.