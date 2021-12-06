Полузащитник «Баварии» Рока заинтересовал «Рому»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Марк Рока может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Интерес к 25-летнему футболисту проявляет итальянская «Рома», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



Рока — воспитанник «Эспаньола», он перешёл в немецкую команду в октябре 2020 года за € 9 млн. По ходу нынешнего сезона испанский полузащитник вышел на поле лишь в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в матче с киевским «Динамо» (2:1). В общей сложности за чемпионов Германии Рока провёл 12 матчей, не отметившись голевыми действиями. Контракт хавбека истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает Року в € 8 млн.



«Бавария» после 14 туров с 34 очками лидирует в чемпионате Германии, опережая идущей второй «Боруссию» на четыре очка.