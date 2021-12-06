«Эвертон» объявил об уходе спортивного директора клуба

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс покинул свой пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.



«Это решение было одним из самых сложных в моей карьере. Пообщавшись с руководством, я согласился с тем, что в нашем видении будущего этого клуба существуют разногласия, поэтому я принял это решение. Хочу пожелать всей команде успехов и убеждён, что у команды есть все данные, чтобы быстро исправить сложившуюся ситуацию. Для меня было честью работать в этом фантастическом клубе», — отметил Брандс.

Ранее сообщалось, что Брандс может покинуть свой пост из-за конфликта с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом. Бывший руководитель нидерландского ПСВ изначально был против приглашения испанца в «Эвертон», однако на этом настоял сам владелец клуба.