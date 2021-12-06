Нападающий «Интера» Корреа пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Форвард «Интера» Хоакин Корреа получил повреждение, которое не позволит ему сыграть в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов c мадридским «Реалом». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.
27-летний Корреа получил повреждение в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (3:0). Аргентинец покинул поле на 59-й минуте, вместо него появился Алексис Санчес. Сообщается, что Корреа испытывает мышечное напряжение сгибателей бедра. Аргентинский форвард точно не сыграет в матче 6-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 7 декабря.
«Интер» уже гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов, но может занять в группе первое место, если обыграет испанскую команду.
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