Зидан был готов поработать вместе с Венгером в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» рассматривал назначение француза Арсена Венгера в качестве директора в случае подписания контракта с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Санти Ауну.



По сведениям, 49-летний Зидан был не против поработать с Венгером в одном клубе. Катарские владельцы французской команды давно пытались пригласить специалиста на пост директора.



Зидан с 2016-го по 2018-й, а также с 2019-го по 2021 год тренировал мадридский «Реал», с которым выиграл 11 трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов подряд. В настоящее время француз находится без работы.



72-летний Венгер с 1996 по 2018 год тренировал лондонский «Арсенал». Сейчас специалист работает в FIFA в качестве директора по развитию.