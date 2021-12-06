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Стало известно, кто будет ассистентом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, кто будет ассистентом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер канадского «Торонто» Крис Армас войдёт в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, американский специалист заменит Майкла Кэррика, занимавшего пост ассистента главного тренера. Несколько дней назад Кэррик покинул манчестерский клуб.

За время тренерской деятельности Армас успел поработать ассистентом наставника в «Чикаго Файр» и «Ред Буллз» из Нью-Йорка. С 2018 по 2020 год он возглавлял «Ред Буллз». С января по июль 2021 года американец являлся наставником «Торонто».

Напомним, ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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