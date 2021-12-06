Милевский сымитировал своё задержание в киевском ресторане. В СБУ отреагировали на это

Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский стал фигурантом резонансного происшествия. В соцсетях появилось видео, на котором экс-футболист и его агент Александр Панков подверглись задержанию в одном из ресторанов Киева.

В ресторан ворвались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и в жёсткой форме стали производить задержание Милевского и Панкова. Причина задержания не ясна, но в ходе разговора одного из представителей правоохранительных органов на видео слышны слова о «товаре».

Однако вскоре стало известно, что данное видео является постановочным. По крайней мере об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ туда не привлекались», — приводит слова Дехятернко издание Suspilne.

В сентябре 2021 года Артём Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры. Нападающий начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», «Динамо» из Бреста, российского «Тосно» и венгерской «Кишварды». Последним его клубом стал украинский «Минай».