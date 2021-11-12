Милевский сравнил сборные России и Украины

Бывший нападающий «Тосно» и киевского «Динамо» Артём Милевский заявил, что считает сборную Украины на порядок сильнее национальной команды России.
«Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, — это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы!» — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, в сентябре 2021 года Артём Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры. Нападающий начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», «Динамо» из Бреста, российского «Тосно» и венгерской «Кишварды». Последним его клубом стал украинский «Минай».
- 12 ноября 2021
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