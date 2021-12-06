Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал вингер «Краснодара» Виктор Классон, получивший оценку 8,8. Дубль шведа принёс «быкам» победу в матче с «Сочи» (2:1). Вторая по величине оценка 8,4 сразу у двоих игроков – Игоря Акинфеева из московского ЦСКА и Зурико Давиташвили из тульского «Арсенала».

Сборная 17-го тура РПЛ: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Иброхимхалил Юлдошев («Нижний Новгород»), Данила Прохин («Сочи), Яка Бийол (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА), Виктор Классон («Краснодар»), Кингз Кангва («Арсенал» Тула), Николай Калинский («Нижний Новгород»), Зурико Давиташвили («Арсенал» Тула), Матео Касьерра («Сочи»), Чидера Эджуке (ЦСКА).