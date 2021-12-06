«Эвертон» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 6 на 7 декабря состоится матч «Эвертон» — «Арсенал». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



«Арсенал» набрал 23 очка в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» находится на 16-м месте в таблице, у команды 15 очков. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», набравший за 15 матчей 35 очков.