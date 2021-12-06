Депай – о матче с «Баварией» в ЛЧ: «Барселона» хочет взять реванш, это словно финал

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Баварией».



«Нам нужно хорошо психологически подготовиться, чтобы победить. Это словно финал. Нам придётся выложиться по максимуму, у нас будет на это 90 минут. Очевидно, что многое зависит и от результата «Бенфики», но мы должны сосредоточиться на себе и постараться выиграть матч.



Конечно, мы хотим взять реванш, возможно, это наш последний шанс. Всё ещё не решено, и мы должны очень усердно поработать, чтобы добиться результата. Всё начинается с веры. Мы — «Барса», поэтому всё возможно», — цитирует Депая Mundo Deportivo.



Матч «Бавария» — «Барселона» состоится в среду, 8 декабря. Встреча пройдёт в Мюнхене на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 3:0.



После пяти туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Бавария» располагается на 1-м месте в группе Е с 15 очками в активе. Мюнхенский клуб уже обеспечил себе участие в плей-офф турнира. «Барселона» находится на 2-м месте в группе, у неё 7 очков.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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