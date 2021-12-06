«Тоттенхэм» ведёт переговоры о продлении контракта с Уго Льорисом

«Тоттенхэм Хотспур» планирует подписать новое контрактное соглашение с французским вратарём команды Уго Льорисом, сообщает в «Твиттере» журналист Чарли Экклшер.



По информации источника, переговоры между представителями «шпор» и голкипером уже ведутся. Они активизируются ближе к 1 января, когда француз сможет контактировать с другими клубами. Ожидается, что соглашение между «Тоттенхэмом» и Льорисом будет легко достигнуто. При этом в переходе голкипера была заинтересована «Рома».



Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года, куда перешёл из «Лиона» за € 12,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года. Ранее появилась информация, что «шпоры» заинтересованы в услугах вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Норвич»:

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