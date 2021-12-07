«Шахтёр» хочет перехватить у «Аталанты» Бога. Бергамаски видят в нём замену для Миранчука

Донецкий «Шахтёр» попробует подписать атакующего полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
Украинский клуб возглавляет Роберто Де Дзерби, ранее работавший в «Сассуоло» и хорошо знакомый с возможностями Бога. На Жереми также претендует «Аталанта», которая видит в ивуарийце замену для российского полузащитника Алексея Миранчука.
Отмечается, что именно «Аталанта» лидирует в гонке за право подписания Бога, однако «Шахтёр» попробует перехватить игрока у бергамасков.
Напомним, ранее сообщалось, что «Аталанта» готова включить Алексея Миранчука в сделку с «Сассуоло» по Жереми Бога.
Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.
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