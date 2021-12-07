«Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю». Орлов — о «Зените» перед игрой с «Челси»
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Зенит». Игра состоится в среду, 8 декабря, в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
«Жду, как и все, что «Зенит» проявит все свои лучшие качества. Игра против лучшего клуба Европы — это такая замечательная лакмусовая бумажка. Такой матч для футболистов «Зенита» может быть первый и последний. Надо показать, на что способен каждый игрок и вся команда. Красивая афиша. Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю. Смотрю с оптимизмом. Должны проявить себя. Если будет Азмун и Барриос, то игра будет хорошая», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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