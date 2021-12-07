Главный тренер «Енисея» ушёл из клуба по собственному желанию

«Енисей» остался без главного тренера – российский специалист Виктор Тренёв выразил желание покинуть пост наставника команды. Клуб не стал препятствовать уходу тренера, поэтому стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Последние несколько месяцев стали для меня чрезвычайно тяжёлыми, но в тоже время очень содержательными. Клуб сначала предоставил мне возможность войти в тренерский штаб основной команды, в затем в кризисный период поручил выйти из шторма, в который попала команда, я полагаю, что с этой задачей мне удалось справиться достойно. Проанализировав этот период и всё взвесив дома, я принял решение оставить пост главного тренера команды «Енисей». Решение было очень непростым, но я убеждён, что принимаю его в интересах всех заинтересованных сторон. Я уже оповестил руководителей клуба об этом, искренне желаю «Енисею» дальнейшего развития и всегда буду за него переживать в будущем», — приводит слова Тренёва пресс-служба «Енисея» во «ВКонтакте».