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Радимов рассказал, что нужно сделать «Зениту» в последнем матче Лиги чемпионов с «Челси»

Радимов рассказал, что нужно сделать «Зениту» в последнем матче Лиги чемпионов с «Челси»
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси».

«Жду хороший футбол. Думаю, «Зенит», как и любые другие спортсмены, у которых есть честолюбие, постарается показать себя против команды победителя Лиги чемпионов. Тем более перед своими болельщиками. Турнирная таблица не должна играть никакой роли — есть престиж. Ради таких игр футболисты живут во многих странах. Надо выйти и показать хорошую игру. Результат довлеть уже не будет», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Лондонский «Челси» набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. «Зенит» (4) сыграет в Лиге Европы УЕФА.

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