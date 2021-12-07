«Шериф» — «Шахтёр»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Шерифом». Встреча пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.



Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу квартета D. Команда Карло Анчелотти в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Интера» 10 очков. «Шериф» (6) располагается на третьем месте в группе. «Шахтёр» с одним очком замыкает турнирную таблицу группы D. «Челси» является действующим обладателем турнира. «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов в 2020 году. Ранее обладателем кубка Лиги чемпионов стал «Ливерпуль».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.