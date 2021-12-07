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«Ювентус» может отдать Артура в аренду. Он сыграл 166 минут в текущем сезоне

«Ювентус» может отдать Артура в аренду. Он сыграл 166 минут в текущем сезоне
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Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос может покинуть команду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «зебры» могут отдать бразильца в аренду уже в зимнее трансферное окно. Ранее футболист сообщал руководству, что хочет получать больше игрового времени, поэтому рассматривает вариант с арендой. Некоторые клубы уже запросили информацию о переходе. В нынешнем сезоне Артур провёл всего 166 минут на поле в 7 матчах во всех турнирах.

Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 22 матча в итальянской Серии А и забил один гол.

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