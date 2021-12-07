Рабьо — о критике: болельщики «Ювентуса» ещё не видели настоящего меня

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо оценил свой переход из «Пари Сен-Жермен» в туринский клуб, а также поделился мнением о критике в свой адрес.



«Какие-то вещи я сделал хорошо, какие-то нет, но думаю, что в Италии я стал лучше работать с точки зрения тактики. В Италии всё не так, как во Франции. Что касается критики, я профессионал, разбираюсь в футболе. Я отдам всё ради команды, хорошо играю, и это единственный способ как-то изменить общественное мнение. Я прекрасно понимаю, что фанаты «Ювентуса» ещё не видели настоящего Рабьо. Я по-прежнему молод, способен продолжать совершенствоваться. Нужно добиться расположения болельщиков, и я работаю над этим», — приводит слова Рабьо Football Italia.

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