«Пари Сен-Жермен» — «Брюгге»: гости сократили отставание в счёте

Сегодня, 7 декабря, проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге». Встреча идёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция).



Матс Ритс сократил отставание в счёте. Идрисса Гейе ошибся в центре поля, позволил бельгийцам разогнать атаку. Ноа Ланг дотащил мяч до штрафной хозяев, далее сделал аккуратную передачу чуть правее — а Ритс уже нанёс прицельный удар в угол ворот.



«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.