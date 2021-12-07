Месси обогнал Пеле по количеству голов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился двумя голами в матче Лиги чемпионов с «Брюгге», забив 757-й и 758-й гол за карьеру. Столько же, по данным RSSSF, забил экс-форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.
Аргентинец отличился ударом из-за пределов штрафной и сделал счёт 3:0. Результативный пас ему отдал Килиан Мбаппе. Французский форвард до этого сделал дубль. Позднее Месси забил ещё один мяч. На 76-й минуте он реализовал пенальти. Таким образом, он превзошел результат Пеле и имеет в активе 758 голов. 34-летний Лионель Месси в текущем сезоне провёл 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил пять мячей при трёх голевых передачах.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 6 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 11 очков. «РБ Лейпциг» (7) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.
- 7 декабря 2021
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