Александр Зинченко: пока точно не знаем, что пошло не так в матче с «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг» (1:2).



«Победа в сложной группе — это важно, но мы столкнулись с несколькими сильными командами. Пока точно не знаем, что пошло не так в этой встрече. Нам придётся сесть и всё проанализировать. То, что мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов досрочно, не имело никакого отношения к нашему выступлению», — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7) продолжит борьбу в Лиге Европы УЕФА. Из группы А в 1/8 финала Лиги чемпионов также вышел «Пари Сен-Жермен».