Александр Зинченко: пока точно не знаем, что пошло не так в матче с «РБ Лейпциг»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг» (1:2).
«Победа в сложной группе — это важно, но мы столкнулись с несколькими сильными командами. Пока точно не знаем, что пошло не так в этой встрече. Нам придётся сесть и всё проанализировать. То, что мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов досрочно, не имело никакого отношения к нашему выступлению», — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.
«Манчестер Сити» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7) продолжит борьбу в Лиге Европы УЕФА. Из группы А в 1/8 финала Лиги чемпионов также вышел «Пари Сен-Жермен».
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
00:57
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:05
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:38
-
23:31
-
23:27
-
23:20
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:14
-
22:12
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:44
-
21:43
-
21:30
Партнерский контент