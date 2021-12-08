Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов
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7 декабря прошли первые матчи заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов.
После сыгранных матчей определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов – «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».
Оставшиеся матчи заключительной стадии пройдут 8 декабря. В этот день свой матч проведёт «Зенит», который встретится с лондонским «Челси». Клуб из Санкт-Петербурга досрочно утратил шансы на плей-офф Лиги чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля. Ответные матчи пройдут 8-9 и 15-16 марта.
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