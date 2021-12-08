Стефано Пиоли прокомментировал вылет «Милана» из еврокубков

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги групповой стадии Лиги чемпионов. Команда заняла последнее место в группе и не сыграет в еврокубковой весне.
«Мы хотели обрадовать наших фанатов, но не смогли сделать этого. Мы многому научились за эти шесть матчей. Это не тот результат, который мы хотели», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.
В заключительном туре группового этапа «Милан» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:2. Команда после 6 туров набрала 4 очка. «Ливерпуль» занял первое место в группе. Команда Юргена Клоппа одержала шесть побед в шести играх.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля. Ответные матчи пройдут 8-9 и 15-16 марта.
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