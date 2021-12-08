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Мбаппе опубликовал пост после победы «ПСЖ» над «Брюгге», француз побил рекорд Месси

Мбаппе опубликовал пост после победы «ПСЖ» над «Брюгге», француз побил рекорд Месси
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после разгромной победы в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» со счётом 4:1, опубликовал пост в «Инстаграме».

«Еще одна грандиозная ночь Лиги чемпионов», — написал французский форвард в своём «Инстаграме».

В этой встрече француз оформил дубль. Ему удалось забить свой 30-й гол в Лиге чемпионов. Мбаппе достиг этой отметки в возрасте 22 лет 352 дней. Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, достигшего данной отметки в возрасте 23 лет 131 дня.

Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив перед собой «Манчестер Сити».

Месси и Мбаппе разорвали соперника в Лиге чемпионов. Но «ПСЖ» это не помогло Месси и Мбаппе разорвали соперника в Лиге чемпионов. Но «ПСЖ» это не помогло
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