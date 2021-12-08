У «Милана» второй худший результат среди итальянских команд в истории Лиги чемпионов

«Милан» набрал 4 очка на групповом этапе Лиги чемпионов и занял последнее место в группе, завершив выступление в еврокубках в этом сезоне. У итальянских команд лишь однажды в истории был результат хуже – в сезоне-2004/2005 «Рома» набрала одно очко в группе с «Байером», мадридским «Реалом» и киевским «Динамо», сообщает OptaPaolo в «Твиттере».

В последнем туре группового этапа «Милан» дома уступил «Ливерпулю» со счётом 1:2. Миланский клуб набрал 4 очка, сыграв вничью (1:1) во втором матче с «Порту» и победив во втором матче «Атлетико» (1:0).

«Рома» в ЛЧ 2004/2005 набрала одно очко, сыграв вничью с «Байером» (1:1). Все остальные матчи в группе римский клуб проиграл.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля. Ответные матчи пройдут 8-9 и 15-16 марта.