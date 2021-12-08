«Есть повод для гордости». Себастьян Аллер – о повторении достижения Криштиану Роналду

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер прокомментировал повторение достижения форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Оба футболиста смогли забить в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



«Конечно, я никогда не думал, что смогу забить 10 голов в шести матчах, тем более в своих первых играх в Лиге чемпионов. Всё, чего ты хочешь на таком уровне – играть хорошо, быть в порядке. О десяти голах я даже не мечтал. Так что сегодня у меня есть повод для радости и гордости», – сказал Аллер.



Напомним, накануне «Аякс» на своём поле принимал «Спортинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в матче открыл Себастьен Аллер, реализовав 11-метровый удар на 8-й минуте. Этот мяч стал 10-м для нападающего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. На данный момент он является лучшим бомбардиром соревнований. В сезоне-2021/2022 Аллер дебютировал в Лиге чемпионов.

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