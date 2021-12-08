С. Индзаги: Барелла — умный парень, он понял свою ошибку и извинился перед всеми

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Миланцы вышли в плей-офф со второго места в группе.

«Первый тайм вспоминаю с сожалением, так как, на мой взгляд, мы играли очень хорошо, с достоинством. Не удалось, имея множество моментов, повернуть ход встречи в свою пользу, в результате чего ушли на перерыв, уступая в счёте.

Понятно, что ждали иного результата, но и этот будет очень полезен для нашего будущего становления. Барелла допустил серьёзную ошибку, но он умный парень, понял это и перед всеми извинился. Вопрос об исходе встречи был открыт — после перерыва мы были близки к ответному голу. А когда остались вдесятером против 11, стало тяжелее.

Мы растём: у меня совсем мало претензий к своим футболистам по игре. Мы хорошо отыграли в обеих встречах с «Реалом», однако оба раза уступили. Очевидно, нам нужно нечто большее», — цитирует Индзаги сайт УЕФА.

Напомним, Николо Барелла получил красную карточку в середине второго тайма за неспортивное поведение. Хавбек ударил кулаком в ногу защитника «Реала» Эдера Милитао.