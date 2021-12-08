«Какой ужас». Анзор Кавазашвили отреагировал на новости о кончине Игоря Гамулы

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.



«Да что это такое творится… какой ужас. Страшный случай, люди уходят в таком возрасте. Просто страшно. Огромные сочувствия всем близким, родным», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

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