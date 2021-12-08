Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной Игоря Гамулы

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.



«Я в шоке. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Сложно говорить сейчас что-то. Игорь Владимирович был уникальным и крайне харизматичным человеком для всего российского футбола, нам всем будет его не хватать. Ужасная новость», — цитирует Газзаева «РБК-Спорт».



Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

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