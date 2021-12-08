Источник: Тедеско в ближайшее время возглавит «РБ Лейпциг»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит «РБ Лейпциг», сообщает Sky Sport Germany.
5 декабря «РБ Лейпциг» объявил об увольнении главного тренера Джесси Марша. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Под руководством 48-летнего американского специалиста «Лейпциг» провалил первую половину сезона в Бундеслиге. За 14 туров «быки» набрали всего 18 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.
- 8 декабря 2021
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