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Сорокин: Fan ID, которые были на Евро и ЧМ, не будут действовать в финале ЛЧ-2021/22

Сорокин: Fan ID, которые были на Евро и ЧМ, не будут действовать в финале ЛЧ-2021/22
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Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о технологии Fan ID, которая будет действовать в ходе проведения игры.

«Предыдущие Fan ID, которые люди получали на Евро и на чемпионат мира, не будут действовать. Надо будет получать заново.

Специальная ценовая категория для россиян, как на чемпионате мира и Европы? Можем это обсудить, ещё есть время, но вероятность низкая. Традиционно на финале три категории

Конечно, в Fan ID кому-то может быть отказано. Его смысл, кроме преимуществ, недопуск лиц, кому не положено быть на стадионе, это лимит безопасности. Такие лица есть у всей страны. Но наш опыт говорит, что это совсем маленький процент», — передаёт слова Сорокина корреспондент „Чемпионата“ Андрей Панков.

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