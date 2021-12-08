Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах «Спартака» выйти в плей-офф Лиги Европы.
« Мысли перед матчем «Спартак» — «Легия» хорошие. Шансы красно-белых выйти из группы? «Лестер» играет с «Наполи», по-любому кто-то потеряет очки. «Спартак» в эмоциональном плане после победы в меньшинстве должен поверить в себя. «Легия» в своём чемпионате выглядит удручающе. С поляками, конечно, играть всегда непросто.
Что касается отсутствия Соболева и Ларссона, то Мелкадзе долго не играл, выходил на замену в предыдущем матче. Промес и Мозес в хорошей форме, они могут сделать разницу. У меня надежда на Бакаева. Промес, Бакаев, Мозес могут решить игру в атаке.
«Спартак» — самая обсуждаемая команда в России. Почему не говорят про безобразие в «Локомотиве»? «Рубин» потратил непонятно сколько, идёт на 11-м месте. А «Спартак» может обыграть «Легию», потом «Сочи» и быть на пятом месте. Виторию некоторые и после первого тура в отставку отправляли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.
- 8 декабря 2021
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:30
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
16:49
-
16:19
-
16:18
-
16:08
-
15:56
-
15:54
-
15:35
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
14:48
-
14:39
-
14:19
-
14:18
-
14:03
-
13:45
-
13:44
-
13:24
-
13:22
-
13:17
-
13:12
-
13:11
-
13:01
-
12:58
-
12:41
-
12:35