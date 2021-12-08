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«Зенит» — «Челси»: видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

«Зенит» — «Челси»: видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
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В Санкт-Петербурге прошёл матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена». Противостояние завершилось со счётом 3:3.

Тимо Вернер открыл счёт в матче на 2-й минуте. Росс Баркли с углового навесил на ближнюю штангу, Андреас Кристенсен сделал скидку во вратарскую, а Вернер поразил пустые ворота. Затем Клаудиньо сравнял счёт в игре. Дуглас Сантос сыграл на подборе возле штрафной и сделал подачу во вратарскую, Клаудиньо опередил опекуна и головой переправил мяч в сетку.

После этого Сердар Азмун вывел хозяев вперёд. Подопечные Семака совершили перехват в центре поля, Малком сделал пас вразрез — Азмун подхватил мяч, убежал один на один, обыграл Кепу и поразил пустые ворота. Затем голами отличились Тимо Вернер и Ромелу Лукаку. В конце встречи голом отметился Магомед Оздоев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

После шести туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 5 очков. «Челси» (13) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

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