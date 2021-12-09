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Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций отменён из-за вспышки коронавируса у англичан

Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций отменён из-за вспышки коронавируса у англичан
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Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций отменён из-за вспышки коронавируса у англичан. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с «Ренном». В лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдали положительный тест на коронавирус. Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться в четверг, 9 декабря, в Лондоне. Ранее сообщалось, что матч должен пройти по расписанию.

«Тоттенхэм Хотспур» в 5 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. «Ренн» (11) — на 1-м месте. Соперники команд по группе — «Витесс» (7) и «Мура» (3).

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