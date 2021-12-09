Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций отменён из-за вспышки коронавируса у англичан
Поделиться
Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций отменён из-за вспышки коронавируса у англичан. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с «Ренном». В лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдали положительный тест на коронавирус. Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться в четверг, 9 декабря, в Лондоне. Ранее сообщалось, что матч должен пройти по расписанию.
«Тоттенхэм Хотспур» в 5 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. «Ренн» (11) — на 1-м месте. Соперники команд по группе — «Витесс» (7) и «Мура» (3).
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
01:12
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:22
-
00:20
-
00:13
-
00:12
-
00:12
-
00:06
-
00:06
- 8 декабря 2021
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:35
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:12
-
23:07
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:51
Партнерский контент