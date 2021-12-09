Забивший восьмой гол «Барселоне» Мюллер: с ними у меня получается само собой

Открывший счёт в матче группового раунда Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» (3:0) Томас Мюллер поделился впечатлениями от игры, в которой забил 50-й мяч в турнире.
Форвард «Баварии» Мюллер уже в восьмой раз забил каталонскому клубу, это его самое большое количество голов одной команде
«С «Барсой» меня просто переклинило. Когда ты играешь с «Барсой», которая всегда сильно прессингует и пытается оказать на тебя давление, тогда у наших фланговых игроков появляется пространство. Иногда время пасов было не идеальным. Мы могли бы сделать больше во втором тайме, но нам было весело», — сказал Мюллер, слова которого передаёт официальный сайт «Баварии».
«С «Барсой» у меня всё получается само собой», — добавил нападающий.
Напомним, «Бавария» на групповом этапе выиграла все 6 матчей, набрав в группе E максимально возможные 18 очков. Со второго места в плей-офф вышла «Бенфика» (8). Третьей финишировала «Барселона» (7), четвёртым — киевское «Динамо» (1).
- 9 декабря 2021
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