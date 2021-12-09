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Президент «Барселоны» прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов после крупного поражения на выезде от мюнхенской «Баварии» (0:3) в заключительном туре группового этапа.

«Теперь, как никогда, мы должны грести все в одном направлении. Игроки сделали всё, что могли, и многое другое. Этого не могло быть, нам грустно, и мы должны смотреть вперёд, чтобы продолжать работать и обращать вспять сложную спортивную и экономическую ситуацию», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В этом сезоне «Барселона» впервые за 20 лет не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. В группе E каталонцы, набравшие 7 очков, финишировали третьими, опередив киевское «Динамо» (1). Победителем группы стала «Бавария» (18), со второго места в плей-офф вышла «Бенфика» (8).

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