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Радченко: «Зенит» выложился по полной в игре с «Челси» и провёл свой лучший матч в этой ЛЧ

Радченко: «Зенит» выложился по полной в игре с «Челси» и провёл свой лучший матч в этой ЛЧ
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на ничью в матче сине-бело-голубых с лондонским «Челси» (3:3).

«Зенит» провёл очень хороший матч. Лига чемпионов — это самый важный европейский турнир, возможность проявить себя. «Зенит» вчера выложился по полной. Играли уверенно, не боялись. В этом розыгрыше ЛЧ петербуржцы провели свой лучший матч.

Ребята, которые вышли на замену: Круговой, Мостовой — внесли скорость в игру. Потенциал на будущее у «Зенита» есть. В турнирной таблице всё было примерно понятно, поэтому клубы играли более раскрепощённо, открыто, без всякого давления», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, вчера, 8 декабря, проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:3.

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