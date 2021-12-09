Радченко: «Зенит» выложился по полной в игре с «Челси» и провёл свой лучший матч в этой ЛЧ

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на ничью в матче сине-бело-голубых с лондонским «Челси» (3:3).



«Зенит» провёл очень хороший матч. Лига чемпионов — это самый важный европейский турнир, возможность проявить себя. «Зенит» вчера выложился по полной. Играли уверенно, не боялись. В этом розыгрыше ЛЧ петербуржцы провели свой лучший матч.



Ребята, которые вышли на замену: Круговой, Мостовой — внесли скорость в игру. Потенциал на будущее у «Зенита» есть. В турнирной таблице всё было примерно понятно, поэтому клубы играли более раскрепощённо, открыто, без всякого давления», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, вчера, 8 декабря, проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:3.