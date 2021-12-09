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В Уругвае сообщили, что «Зенит» готов заплатить € 15 млн за форварда «Пеньяроля»

В Уругвае сообщили, что «Зенит» готов заплатить € 15 млн за форварда «Пеньяроля»
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Нападающий уругвайского «Пеньяроля» Агустин Альварес входит в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает журналист Вилсон Мендес в «Твиттере».

Сообщается, что за 20-летнего уругвайского форварда российский клуб готов заплатить € 15 млн, но «Зениту» предстоит выдержать конкуренцию со стороны итальянской «Фиорентины» и английского «Лидса».

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 40 матчах, в которых забил 23 гола и отдал пять голевых передач. Контракт уругвайского нападающего с «Пеньяролем» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4,5 млн.

«Зенит» зимой может расстаться с иранским нападающим Сердаром Азмуном, у которого ближайшим летом истекает соглашение с российским клубом.

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