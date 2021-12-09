В Уругвае сообщили, что «Зенит» готов заплатить € 15 млн за форварда «Пеньяроля»
Поделиться
Нападающий уругвайского «Пеньяроля» Агустин Альварес входит в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает журналист Вилсон Мендес в «Твиттере».
Сообщается, что за 20-летнего уругвайского форварда российский клуб готов заплатить € 15 млн, но «Зениту» предстоит выдержать конкуренцию со стороны итальянской «Фиорентины» и английского «Лидса».
В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 40 матчах, в которых забил 23 гола и отдал пять голевых передач. Контракт уругвайского нападающего с «Пеньяролем» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4,5 млн.
«Зенит» зимой может расстаться с иранским нападающим Сердаром Азмуном, у которого ближайшим летом истекает соглашение с российским клубом.
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:33
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:56
-
19:49
-
19:40
-
19:31
-
19:27
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:14
-
18:09
-
18:09
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
17:25
-
17:15
-
16:56
-
16:53
-
16:35
Партнерский контент