В Уругвае сообщили, что «Зенит» готов заплатить € 15 млн за форварда «Пеньяроля»

Нападающий уругвайского «Пеньяроля» Агустин Альварес входит в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает журналист Вилсон Мендес в «Твиттере».



Сообщается, что за 20-летнего уругвайского форварда российский клуб готов заплатить € 15 млн, но «Зениту» предстоит выдержать конкуренцию со стороны итальянской «Фиорентины» и английского «Лидса».



В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 40 матчах, в которых забил 23 гола и отдал пять голевых передач. Контракт уругвайского нападающего с «Пеньяролем» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4,5 млн.



«Зенит» зимой может расстаться с иранским нападающим Сердаром Азмуном, у которого ближайшим летом истекает соглашение с российским клубом.