«Реал Сосьедад» одолел ПСВ и пробился в плей-офф Лиги Европы
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Сегодня, 9 декабря, завершался матч 6-го тура Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и ПСВ. Встреча началась в 20:45 по московскому времени и проходила на стадионе «Реале Арена». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 43-й минуте открыл Микель Оярсабаль, реализовав пенальти. На 62-й минуте Оярсабаль оформил дубль, ему ассистировал Мартин Субименди. На 74-й минуте полузащитник клуба из Нидерландов Ибраим Сангаре получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Лига Европы. Группа B. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Оярсабаль – 43' (пен) 2:0 Оярсабаль – 62' 3:0 Сёрлот – 90+3'
Удаления: нет / Сангаре – 74'
«Реал Сосьедад» набрал 9 очков в 6 матчах группового этапа Лиги Европы и пробился в плей-офф турнира. Первое место в квартете занял «Монако». ПСВ пробился в стадию плей-офф Лиги конференций.
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