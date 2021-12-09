«Реал Сосьедад» одолел ПСВ и пробился в плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 9 декабря, завершался матч 6-го тура Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и ПСВ. Встреча началась в 20:45 по московскому времени и проходила на стадионе «Реале Арена». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 43-й минуте открыл Микель Оярсабаль, реализовав пенальти. На 62-й минуте Оярсабаль оформил дубль, ему ассистировал Мартин Субименди. На 74-й минуте полузащитник клуба из Нидерландов Ибраим Сангаре получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Реал Сосьедад» набрал 9 очков в 6 матчах группового этапа Лиги Европы и пробился в плей-офф турнира. Первое место в квартете занял «Монако». ПСВ пробился в стадию плей-офф Лиги конференций.