«Вильярреал» победил «Аталанту» и вышел в 1/8 финала ЛЧ. Команда Миранчука — в Лиге Европы

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 играли «Аталанта» и «Вильярреал». Встреча проходила на «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Счёт в матче на третьей минуте открыл Арно Груневелд с передачи Дани Парехо. На 42-й минуте Этьен Капу с паса Мой Гомеса увеличил преимущество гостей. На 51-й минуте Груневелд оформил дубль — ассистировал Жерар Морено. Через 20 минут Руслан Малиновский забил первый гол «Аталанты», на 80-й Дуван Сапата — второй.



«Вильярреал» набрал 10 очков в группе F и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аталанта» (6) — отправилась в 1/16 финала Лиги Европы.



Жеребьёвка раундов плей-офф турниров пройдёт в следующий понедельник, 13 декабря.