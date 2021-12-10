Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

9 декабря прошёл заключительный матч последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом» (2:3).

После него определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.



После сыгранных матчей определились следующие участники плей-офф Лиги чемпионов: «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Зальцбург», «Ювентус», «Челси» и «Вильярреал».

Жеребьёвка 1/8 финала состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария). Победители групп будут сеяными.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» — «Вильярреал», который должен был состояться 8 декабря в Бергамо (Италия), был перенесён на 9 декабря из-за сильного снегопада.