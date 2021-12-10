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«Марсель» минимально переиграл «Локомотив» в матче Лиги Европы

«Марсель» минимально переиграл «Локомотив» в матче Лиги Европы
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Сегодня, 10 декабря, проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Марсель» — «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Французы открыли счёт в игре на 35-й минуте. Отличился Аркадиуш Милик. Подача Дженгиза Ундера от угла поля во вратарскую привела к удару Милика головой — мяч оказался в сетке ворот. На 85-й минуте игрок хозяев Валентин Ронжье был удалён с поля. Ронжье не справился с дриблингом Мацея Рыбуса, сбив того с ног. Он получил жёлтую карточку, которая стала для защитника «Марселя» второй.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Марсель» — «Локомотив».

Встречу обслуживал главный арбитр Уильям Коллам из Шотландии.

Лига Европы. Группа E. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Милик – 35'
Удаления: Ронжье – 80' / нет
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