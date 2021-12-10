«Локомотив» потерпел 6 поражений в 11 матчах при Гисдоле

Московский «Локомотив» потерпел 6 поражений в 11 матчах при Маркусе Гисдоле. При этом у железнодорожников всего 2 победы: над «Сочи» и «Нижним Новгородом» в Российской Премьер-Лиге. Обе победных встречи при немецком главном тренере завершились со счётом 2:1.

Напомним, сегодня, 10 декабря, проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Марсель» — «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Французы открыли счёт в игре на 35-й минуте. Отличился Аркадиуш Милик. Подача Дженгиза Ундера от угла поля во вратарскую привела к удару Милика головой — мяч оказался в сетке ворот. На 85-й минуте игрок хозяев Валентин Ронжье был удалён с поля. Ронжье не справился с дриблингом Мацея Рыбуса, сбив того с ног. Он получил жёлтую карточку, которая стала для защитника «Марселя» второй.

Московский «Локомотив» не сумел пробиться в еврокубковую весну. Команда Маркуса Гиздоля проиграла «Марселю» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы и, набрав 2 очка в 6 матчах, прекратила свои участия в текущем сезоне турнира.