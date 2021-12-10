Уткин поразмышлял о том, стоит ли игрокам «Спартака» просить оставить Виторию в клубе

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).

«И да, я все понимаю про профессионализм, в команде каждый должен заниматься своим делом, и не только в команде.

Но если после такого приключения лидеры команды и вообще команда не вызовет администрацию клуба на разговор и не поддержит Руя… Ну, кто я такой, чтоб осуждать. Но если они этого не сделают — ну, значит, большего это приключение и не стоило.

Сейчас и еще пару дней этот по факту больше похожий на бунт поступок будет верхом профессионализма. Дальше это окно возможностей закроется», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.