Витория ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем матче с «Сочи» в 18-м туре РПЛ.



«Что касается последней игры, то мы подготовимся и сделаем всё, чтобы выиграть матч с «Сочи». Что касается вопроса о моём уходе, то я продолжу готовиться честно и профессионально. И ничто не отвлечёт меня от этого. По поводу встреч и всего остального вы знаете лучше меня. Но ещё раз подчеркну, я честен перед «Спартаком». Буду работать профессионально и лояльно», — цитирует Виторию корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, красно-белые заняли первое место в группе С Лиги Европы, набрав 10 очков и опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Спартак» попал напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. «Наполи» занял вторую строчку и отправится в 1/16 финала.