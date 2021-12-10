Витория опубликовал эмоциональный пост после выхода «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал пост в «Инстаграме» после выхода команды в 1/8 финала Лиги Европы.

«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы! Вместе мы сильны и непобедимы!» — написал Витория в своём «инстаграме».

Напомним, «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. Первые матчи пройдут 10 марта. Ответные игры состоятся 17 марта.