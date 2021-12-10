Чудеса закончились. «Локомотив» влетел в Марселе и попрощался с еврокубками

На одну российскую команду в еврокубках стало меньше. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» приехал в гости к «Марселю» за победой, а уехал ни с чем.

Проблемы у «Локомотива» начались ещё до стартового свистка. Группу фанатов железнодорожников не пустили на трибуны и задержали до конца матча, поэтому российскую команду поддерживало совсем мало болельщиков. Футболистам оставалось рассчитывать только на себя.



Первый тайм «Марсель» начал по-хозяйски — забрал мяч и прижал «Локомотив». На первых минутах наша команда запомнилась только опасной атакой, в которой не поняли друг друга Франсуа Камано и Фёдор Смолов. Преимущество хозяев во владении мячом доходило до неприличного (82 процента к середине тайма) и к перерыву составило 75 процентов. Проблемы «Локомотива» усугубились, когда команда лишилась Камано. Главный мотор в атаке железнодорожников неудачно упал на руку и сломался. Франсуа было так больно, что он хлопал по газону.



А на 35-й минуте пришёл гол. После подачи с углового Аркадиуш Милик магическим образом остался один и спокойно пробил головой с пары метров. Даниилу Худякову могло помочь только чудо, но его не случилось.

Во втором тайме «Марсель» поначалу позволил «Локомотиву» больше владеть мячом, но остроты стало меньше. Футболисты много боролись и практически не били по воротам. А на 67-й минуте настал звёздный час Худякова. «Марсель» должен был забивать второй, но вратарь «Локомотива» совершил чудо-сейв. Напоминаем, парню 17 лет.



За 10 минут до конца «Марсель» подарил «Локомотиву» надежду. Валентин Ронжье откровенно снёс Мацея Рыбуса и получил вторую жёлтую карточку (кстати, первую заработал тоже за фол на поляке). Железнодорожники таким подарком не воспользовались. На последних минутах Смолов мог сравнять счёт, но потерялся и не пробил. А перед свистком «Марсель» мог наказать за транжирство, но Амаду Бамба Дьенг не попал с нескольких метров.



Итог: заслуженная победа «Марселя». Почти трёхкратное преимущество по ударам (14:5) при нуле в створ у «Локомотива», практически 70 процентов владения мячом, ужасающие 20 фолов у железнодорожников.

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К сожалению, чудеса российских команд в еврокубках на этой неделе закончились. «Зенит» сыграл вничью с «Челси» и вышел в Лигу Европы, «Спартак» победил «Легию» и запрыгнул в 1/8 финала турнира, а «Локомотив» остался ни с чем. Последнее место в группе (трудно сказать, что незаслуженное), всего два очка и отставание в целых пять от третьей строчки. Пора возвращаться к проблемным будням в РПЛ.