Гари Линекер пошутил о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Легией»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил о пенальти, который был назначен в ворота «Спартака» в добавленное время матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией». К мячу подошёл чешский нападающий «Легии» Томаш Пекхарт, выступавший в защитной маске, и не сумел переиграть голкипера московского клуба Александра Селихова.
«Спартак» одержал победу со счётом 1:0 и вышел в плей-офф вместе с итальянским «Наполи». «Лестер Сити» выбыл из Лиги Европы и сыграет в Лиге конференций, а «Легия» завершила выступление в еврокубках.
«Нереализованный на последних секундах пенальти выбивает «Лестер» из турнира. Я опасался худшего, когда увидел у пенальтиста повязку на глазах», — написал Линекер в своём «твиттере».
Фото Томаша Пекхарта доступно в его «инстаграме»
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Лестер» занимает 11-е место.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Лестер Сити»
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