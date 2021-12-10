«Я не хотел в Россию». Эзекил Хенти рассказал, как его вынудили перейти в «Локомотив»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Эзекил Хенти заявил, что его вынудили переехать в Россию.
«Я не хотел ехать в Россию. Первым, на что я обратил внимание, был снег. Я сказал агенту и президенту клуба, что не подпишу контракт. Меня больше интересовали предложения от «Селтика» и «Истанбула». Однако было задействовано много людей, и в этом было замешано много денег. Под давлением окружения я был вынужден подписать контракт с «Локомотивом».
В Москве я не был счастлив, а тем более постоянно болел. Я всё ещё принимал антибиотики. От зимы меня тошнило, в Москве было слишком холодно», — приводит слова Хенти Spor Aktuality.
Напомним, в «Локомотив» нападающий перебрался в феврале 2016 года. Он провёл за железнодорожников 19 матчей и забил один мяч. Позже был отдан в аренду в клуб «Бани Яс» из ОАЭ. Далее перешёл в «Видеотон» летом 2017 года и в составе этой венгерской команды забил пять голов в 20 матчах. Затем стал игроком «Академии Пушкаша», а сейчас выступает за словацкий «Слован».
- 10 декабря 2021
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